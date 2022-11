Vieri sprona Lautaro Martinez e compagni: «Messi solo, lo seguano in 6-7»

Vieri, dopo la vittoria dell’Argentina sul Messico, si concentrato sulla Nazionale di Scaloni. L’ex bomber sprona Lautaro Martinez e compagni a seguire Messi

SVEGLIA − Christian Vieri, alla Bobo Tv su Rai Uno, ha commentato così il rendimento dell’Argentina e di alcuni suoi giocatori: «Ho visto poca Argentina in queste prime parte di Mondiale, il solo Leo Messi non può fare tutto da solo. Ma ha bisogno di sei-sette giocatori che lo seguono. Sta giocando da solo, ha bisogno dei compagni. Ho vista poca Argentina e tanti compagni non stanno giocando bene». Criticato Lautaro Martinez per la prestazione non al top.