Benitez: «Inter? Tanti trentenni a rischio infortuni! Serviva cambiare tanto»

Benitez racconta il suo semestre all’Inter. Il tecnico spagnolo, vincitore di due trofei, non risparmia le critiche nei confronti dell’allora dirigenza nerazzurra

PAURA DEL CAMBIAMENTO − Ospite a Sky Calcio Club, Rafa Benitez spiega il suo periodo in nerazzurro: «All’Inter vinto due trofei in sei mesi. Ma quanto abbiamo speso? 0. Io parlo di quello che mi hanno detto quando sono arrivato. Prendo una squadra che aveva fatto benissimo ma c’erano 15 giocatori con più di 30 anni e tanti giocatori con tanti infortuni. Non abbiamo speso soldi. Devi cambiare non cambi e l’ambiente inizia ad essere pericoloso. Ero convinto di arrivare al Mondiale e vincere perché i giocatori erano professionisti ma dopo non hanno capito che dovevano cambiare. Uno, tre, cinque giocatori. Per migliorare bisogna cambiare».