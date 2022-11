Onana sconfitto al debutto ai Mondiali: la Svizzera batte il Camerun

Niente da fare per Onana, che conclude una prima giornata non entusiasmante per i giocatori dell’Inter ai Mondiali. Ad Al Wakrah la Svizzera si impone sul Camerun con un gol a inizio ripresa: 1-0 il finale.

KO ALL’ESORDIO PER ONANA – La Svizzera si prende i primi tre punti nel Gruppo G dei Mondiali. Ad Al Wakrah gli elvetici battono 1-0 il Camerun, pur senza entusiasmare. In avvio spreca Karl Toko Ekambi, dopo un tiro respinto da Yann Sommer, calciando altissimo da ottima posizione. Al 35′ grande occasione per il Camerun, con un cross dalla destra di Collins Fai per Toko Ekambi anticipato da Silvan Widmer quando ormai era pronto a deviare in rete al limite dell’area piccola. Dall’altra parte, quattro minuti dopo, grande intervento di Jean-Charles Castelletto su Breel-Donald Embolo che si era liberato in area sulla sinistra. Nel primo dei due minuti di recupero del primo tempo angolo da destra, colpo di testa a centro area di Manuel Akanji e palla a lato: occasionissima mancata. Ci vogliono due minuti e mezzo della ripresa per sbloccarla: da destra Xherdan Shaqiri crossa basso e stavolta Embolo segna col destro. Giocatore peraltro nato in Camerun. Incolpevole in questo caso André Onana, battuto da più di un rigore in movimento al limite dell’area piccola. Reazione Camerun al 57′, bella giocata sulla linea di fondo di Eric Maxim Choupo-Moting e Sommer chiude il suo palo. Onana diventa protagonista al 66′, con una gran parata su tiro di Rubén Vargas su azione in fotocopia all’1-0. Dalla bandierina palla nell’area piccola e André Frank Zambo Anguissa anticipa Embolo rischiando l’autogol ma evitando un facile tap-in. Nel recupero (95′) Castelletto nega il 2-0 a Haris Seferovic, che si era liberato benissimo in area, ma basta così: Svizzera-Camerun 1-0.