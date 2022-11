Barzaghi: «Inter, una cessione subito per Thuram. Aiuto dal Chelsea»

L’Inter riflette sulle possibilità di mercato che si stanno aprendo in questo mese di stop dalle partite. Una situazione potrebbe divenire presto concreta: una cessione per l’arrivo di Thuram a gennaio. Queste le parole di Marco Barzaghi dal suo canale YouTube.

CHANCE – La possibilità che Denzel Dumfries lasci l’Inter e Milano diventa sempre più concreta e la buona riuscita della trattativa con il Chelsea potrebbe aprire nuove strade sul mercato. Marco Barzaghi, tramite il suo canale ufficiale YouTube, ha parlato così della situazione: «Si vuole cercare di fare l’operazione che già da tempo era nota. Cedere subito Dumfries per quaranta milioni al Chelsea e sistemare il +60 già sceso con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La vendita dell’olandese darebbe la liquidità giusta per chiudere su Marcus Thuram, che comunque è una trattativa complicata viste le pretese del giocatore. I Blues potrebbero aiutare l’Inter dopo l’esperienza Romelu Lukaku. Vendere Dumfries per valorizzare Raoul Bellanova e possibilmente anche provare Robin Gosens sulla fascia destra, dove ha già giocato».