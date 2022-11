Skriniar-Inter, discorsi rinviati sul rinnovo. La distanza e la possibile soluzione

Le notizie sul rinnovo di Skriniar non sono molto positive. L’Inter fatica ad anticipare i tempi per chiudere la trattativa e Marco Barzaghi ne ha parlato in questo modo sul suo canale YouTube ufficiale.

DISTANZA – L’Inter non ha certezze sul rinnovo di Milan Skriniar. Le ultime notizie non danno sicurezze e sono state queste le parole di Marco Barzaghi sulla situazione dello slovacco: «Si è dilatata nel tempo la trattativa. L’obiettivo prima era novembre, ora si dice entro Natale. Manca ancora una risposta dal giocatore, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno rinviato i discorsi con l’agente per le vacanze del difensore. La distanza è di un milione, magari con i bonus si potrebbe arrivare a 6.5 milioni e accontentare il giocatore, che vuole uno stipendio al pari del suo compagno Marcelo Brozovic. C’è sempre ottimismo, ma non è possibile escludere nulla in un mercato così fluido».