Lukaku, si avvicina il rientro. Martinez: «Oggi in gruppo! Tra due giorni…»

Lukaku si avvicina al suo rientro in campo. L’attaccante dell’Inter punta alla sfida tra Belgio e Marocco, in programma domenica 27 novembre e valevole per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali. Il Commissario Tecnico belga, Roberto Martinez, porta buone notizie sulle condizioni dell’ex Chelsea. Di seguito quanto dichiarato a Sporza e RTBF

RIENTRO VICINO – Romelu Lukaku corre verso il rientro in campo. L’attaccante dell’Inter punta a Belgio-Marocco, sfida valevole per la seconda giornata del Gruppo F dei Mondiali in Qatar. Roberto Martinez svela che l’ex Chelsea ha svolto l’allenamento in gruppo: «Oggi Romelu si è allenato con il gruppo. È stato un allenamento controllato e ora vedremo come reagirà. Per ora non so se può giocare dal 1′ una partita, lo sapremo nei prossimi due giorni».