Lautaro Martinez, dimenticare l’Arabia Saudita. Serve risposta col Messico

Lautaro Martinez non ha disputato una grande partita contro l’Arabia Saudita. Il “Toro”, sabato contro il Messico, deve dare una risposta positiva

RIPARTENZA – Lautaro Martinez non ha di certo brillato in Argentina-Arabia Saudita. Il “Toro”, sfortunato per i due gol annullati, dopo il ribaltone saudita è di fatto sparito dal campo, come la maggior parte dei compagni, non riuscendo a dare un contributo concreto agli sforzi finali della Nazionale albiceleste. Per l’attaccante per l’Inter, però, è pronta l’occasione per il riscatto: l’Argentina, sabato, sfiderà il Messico nella seconda, ed a questo punto decisiva, partita del girone C di Qatar 2022. Una sfida a cui Lautaro Martinez dovrà inevitabilmente rispondere presente: il “Toro”, prima della manifestazione, è stato indicato come una delle probabilissime star della competizione. Tocca all’attaccante argentino dimostrare di essere in grado di trascinare la propria nazionale al successo.