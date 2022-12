De Vrij finisce male i suoi Mondiali: 0/5 e ultima scelta dell’Olanda

Per de Vrij i Mondiali si chiudono senza presenze. Il difensore dell’Inter, al termine di Olanda-Argentina (vedi articolo), finisce la sua esperienza in Qatar con un mesto zero alla voce minuti giocati.

IGNORATO – Solo i laterali di riserva, Jeremie Frimpong e Tyrell Malacia, oltre al secondo portiere Remko Pasveer e al terzo Justin Bijlow, sono rimasti a quota zero minuti come Stefan de Vrij ai Mondiali con l’Olanda. In tutte le cinque partite degli Oranje in Qatar il difensore dell’Inter è rimasto fuori, mentre di contro Denzel Dumfries ha fatto cinque su cinque e 480′ su 480′ (anche se è stato espulso dopo la serie di rigori di stasera con l’Argentina). Un flop inatteso quello di de Vrij, che partiva dietro Virgil van Dijk (ovviamente) ma non delle altre opzioni. Invece, pur giocando a tre, anche Nathan Aké ha fatto 480′ e Matthijs de Ligt appena novanta. Per il numero 6 dell’Inter si chiude un 2022 molto negativo, ora dovrà riprendersi con Simone Inzaghi.