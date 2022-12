Lautaro Martinez: «Argentina, un passo avanti! Orgoglioso del gruppo!»

Lautaro Martinez stanotte è l’uomo copertina di Olanda-Argentina, avendo lui trasformato il rigore che è valso il 5-6 definitivo (vedi articolo). Dopo le tante interviste, il numero 10 dell’Inter ha usato anche il suo account Instagram per festeggiare.

FINALMENTE IN GOL! – Per Lautaro Martinez i Mondiali sembravano stregati. Poi però stasera gli è capitato tirare il quinto e ultimo rigore dell’Argentina contro l’Olanda: l’ha segnato. L’attaccante dell’Inter celebra via Instagram: “Meritavamo di vincere nei novanta minuti. Ci hanno portato ai rigori e lì, con molta personalità, siamo riusciti ad arrivare alle semifinali. Sono felice e orgoglioso di questo gruppo, di questa nazionale. Un passo avanti”.