Lautaro Martinez: «Ero tranquillo andando a tirare il rigore! Un gran peso»

Altre dichiarazioni di Lautaro Martinez dopo Olanda-Argentina, stavolta a TyC Sports in patria. L’attaccante dell’Inter ha raccontato i momenti che lo hanno portato sul dischetto a battere il rigore deicisivo.

QUALIFICAZIONE – Lautaro Martinez ha chiuso il 5-6 di Olanda-Argentina, trasformando l’ultimo rigore (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter torna sul momento: «Sì, mi è toccato il rigore decisivo come in Copa América. Mentre camminavo verso il dischetto ero tranquillo: io lavoro per questo, per migliorare giorno dopo giorno, aiutare i miei compagni e dare felicità alla mia famiglia e a tutta la gente che mi accompagna. A chi pensavo andando verso il dischetto? A mia figlia, che è nata durante la pandemia e mi ha cambiato la vita. Io mi diverto giocando a calcio, lavoro tanto e a volte le cose vanno bene e altre no. Ho avuto molti meriti per essere qui».

LA POLEMICA – Lautaro Martinez se la prende con l’arbitro Antonio Mateu Lahoz: «Sì, perché alcune cose che ha fischiato erano strane. Però questa è una cosa che devono discutere quelli preposti, oggi non meritavamo di arrivare ai rigori per quello che abbiamo fatto nei novanta minuti. Abbiamo un grande portiere e l’abbiamo dimostrato. Dobbiamo continuare a migliorare e a crescere, quando abbiamo vinto la Copa América avevo detto che era l’inizio di cose importanti e questo è avvenuto. Era un rigore importante, che pesava molto: come ho detto prima lavoro per arrivare preparato a questi momenti. Il commissario tecnico ha deciso che mi toccasse il quinto e l’ho trasformato».