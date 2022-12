De Santis: «Lautaro Martinez in panchina per equilibri. Alvarez funzionale»

Anche in Argentina-Australia, partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali, il Commissario tecnico Scaloni ha deciso di affidarsi a Julian Alvarez. In collegamento da Radio Sportiva sono state queste le parole di Lorenzo De Santis, procuratore sportivo, sulla panchina di Lautaro Martinez.

PANCHINA – Il Commissario tecnico dell’Argentina Scaloni ha dato fiducia ancora una volta a Julian Alvarez. Lautaro Martinez parte ancora dalla panchina negli ottavi di finale dei Mondiali contro l’Australia. In collegamento da Radio Sportiva Lorenzo De Santis, procuratore sportivo, ha parlato così del numero 10 dell’Inter: «Lautaro non è stato brillantissimo nelle prime partite di questo Mondiale, Alvarez ha sfruttato l’occasione con la Polonia segnando. C’è anche una grande intesa con Enzo Fernandez che lo aiuta. Lautaro ha caratteristiche straordinarie ma ha pagato la tanta pressione. Ora Scaloni preferisce il 4-3-3, quindi le due punte sono impossibili. Messi più due attaccanti non è contemplato, quindi l’equilibrio fa sì che Lautaro sia diventato il primo cambio di Julian Alvarez, più funzionale per il Ct».