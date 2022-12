Blind: «Io e Dumfries assist a vicenda, forse mai successo. Molto bello»

Daley Blind autore insieme a Dumfries di una grande prova in Olanda-Usa. Il laterale dell’Ajax si concentra a NOS sul secondo e terzo gol orange con assist e gol di entrambi

GRANDE VITTORIA − Blind e Dumfries protagonisti in Olanda-Usa, parla il laterale dell’Ajax: «Abbiamo eseguito molto bene il nostro piano di gioco. Non so se sia mai successo che due terzini si facessero assist a vicenda come me e Denzel. Abbiamo giocato in modo molto compatto e i loro difensori centrali hanno avuto difficoltà per questo. Adesso spero di giocare altre tre partite, che vorrebbe dire arrivare in finale. Sarebbe molto bello».