Van Gaal estasiato: «Dumfries? Un orgoglio, l’ho baciato ieri e anche oggi»

Van Gaal entusiasta per la vittoria dell’Olanda sugli Stati Uniti e il conseguente passaggio degli Orange ai quarti di finale del Mondiale. Il CT si esprime con emozione su Dumfries

ORGOGLIOSO − In conferenza stampa è un Louis van Gaal che sprizza gioia da tutti i pori: «Gli ho dato un bacio davvero grande ieri. E gliene ne darò un altro affinché tutti possano vederlo. Come posso non essere orgoglioso di Denzel? L’ho detto e lo ripeto: possiamo essere campioni del mondo. Questo è quello che ho detto e quello che dico. Non sto dicendo che lo saremo. Sono felice quando i miei giocatori segnano e sono felice anche oggi, perché questi gol sono stati fantastici. Quando il terzino sinistro (Daley Blind) incrocia il terzino destro (Denzel Dumfries) o viceversa, ovviamente mi emoziono».