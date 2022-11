Clamoroso Onana, escluso da Camerun-Serbia! Le formazioni ufficiali

André Onana è stato totalmente escluso dal Camerun che alle 11 sarà impegnato contro la Serbia per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre senza il portiere dell’Inter.

NEANCHE IN PANCHINA – André Onana non far parte di Camerun-Serbia. Le due squadre hanno appena comunicato le formazioni ufficiali e tra gli africani non è presente il portiere dell’Inter. Non è ancora noto il motivo della sua esclusione, si attendono novità a partire già dai prossimi minuti. Al suo posto giocherà Devis Epassy Mboka. Di seguito le scelte dei due allenatori.

CAMERUN-SERBIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Camerun (4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi.

Panchina:

Allenatore: Song

Serbia (3-4-1-2): V. Milinkovic-Savic; Pavlovic, Milenkovic, Maksimovic; Veljekovic, Zivkovic, Lukic, Kostic; Milinkovic-Savic; Tadic, Mitrovic.

Panchina:

Allenatore: Stojkovic