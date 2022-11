Dalic sfida il Belgio: «Nostro centrocampo in forma, spero sia all’altezza»

Zlatko Dalic il giorno dopo la vittoria per 4-1 della Croazia nei confronti del Canada, ha parlato in conferenza stampa soprattutto in vista della sfida contro il Belgio. Il Commissario Tecnico ha parlato in particolare del centrocampo.

CONTRO IL BELGIO – Dalic parla della prossimo impegno al Mondiale facendo riferimento al centrocampo guidato da Marcelo Brozovic e compagni: «Contro il Belgio la cosa più importante è che il nostro centrocampo sia all’altezza. Contro il Canada ha dimostrato di essere in forma, giocano ormai insieme da tempo (Brozovic, Kovacic e Modric, ndr). Sta a noi riposare e preparare la partita nel migliore dei modi. Vittoria con il Canada? Se non ci confermiamo contro il Belgio allora non abbiamo fatto nulla».