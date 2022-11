Onana, Mondiale terminato in anticipo? Fuori dal Camerun per motivi disciplinari!

André Onana non sarà presente neanche in panchina in Camerun-Serbia, in campo alle 11 per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da l’Equipe, il portiere dell’Inter non è stato neanche convocato per motivi disciplinari (vedi formazioni ufficiali).

FUORI ROSA – Clamoroso quanto sta succedendo in questi minuti. André Onana non è stato neanche convocato dal Commissario Tecnico, Rigobert Song e dunque non sarà presente neanche in panchina. Secondo quanto riportato dal portale francese, il portiere dell’Inter è stato escluso dalla rosa per motivi disciplinari. Ancora non si conoscono i motivi e la durata dell’esclusione del portiere.

Fonte: Equipe