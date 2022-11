Argentina-Messico, tanti cambi per Scaloni ma non Lautaro Martinez: la formazione – CdS

Argentina-Messico stasera alle 20 è un dentro o fuori per i Mondiali, dopo che la Seleccion ha perso 1-2 contro l’Arabia Saudita. Nei tanti cambi di formazione di Scaloni, per il Corriere dello Sport, non c’è Lautaro Martinez.

I NUOVI – L’Argentina conferma solo un reparto per il Messico: l’attacco. Il Corriere dello Sport dà per certi Lautaro Martinez, Lionel Messi e Angel Di Maria come tridente di Lionel Scaloni. Molto probabile l’inserimento di Lisandro Martinez per Cristian Romero, non al 100% e autore di un errore sull’1-1. Poi a destra Nahuel Molina dovrebbe essere rimpiazzato da Gonzalo Montiel. A centrocampo fuori Alejandro Gomez, con Enzo Fernandez in svantaggio su Alexis Mac Allister. Possibile anche un quarto cambio: Marcos Acuna per Nicolas Tagliafico. Questa la probabile formazione di Scaloni per Argentina-Messico, secondo il Corriere dello Sport: E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Mac Allister; Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.