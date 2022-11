Dumfries steccato dopo Olanda-Ecuador: insufficiente soprattutto su un dato – TS

Per Dumfries pagelle negative dopo Olanda-Ecuador. Il quotidiano Tuttosport, a seguito dell’1-1 di ieri, condanna la prestazione del laterale dell’Inter.

MOMENTO NO – Denzel Dumfries è in una fase involutiva a livello di prestazioni e l’ha confermato anche ieri in Olanda-Ecuador. Per Tuttosport prova da 5, con una specifica: insufficiente soprattutto nella fase d’attacco, che sarebbe un qualcosa in cui di norma eccelle. Peggio di lui solo Jurrien Timber (4.5) e Memphis Depay (4, il peggiore). Stesso voto di Dumfries anche ad Andries Noppert, Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Steven Bergwijn e al commissario tecnico Louis van Gaal. Il migliore è Cody Gakpo, 7.5 per aver segnato l’1-0.

Fonte: Tuttosport