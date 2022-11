Campionato Primavera 1, calendario 13ª-17ª giornata: Inter, ripresa il 7 gennaio

Il Campionato Primavera 1 è fermo per i Mondiali, riprenderà solo nel 2023. Per l’Inter di Chivu, che ha chiuso in crescendo dopo un inizio molto problematico, debutto nel nuovo anno il 7 gennaio: definito il calendario fino alla diciassettesima giornata. Qui la classifica.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 13ª GIORNATA

Juventus-Lecce venerdì 6 gennaio ore 12

Milan-Napoli venerdì 6 gennaio ore 14

Fiorentina-Roma venerdì 6 gennaio ore 16

Sassuolo-Bologna venerdì 6 gennaio ore 18

Cagliari-Atalanta sabato 7 gennaio ore 11

Frosinone-Torino sabato 7 gennaio ore 11

Empoli-Inter sabato 7 gennaio ore 13

Sampdoria-Cesena sabato 7 gennaio ore 14.30

Udinese-Verona sabato 7 gennaio ore 14.30

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 14ª GIORNATA

Roma-Sassuolo sabato 14 gennaio ore 11

Lecce-Fiorentina sabato 14 gennaio ore 13

Napoli-Juventus sabato 14 gennaio ore 13

Cesena-Udinese sabato 14 gennaio ore 14.30

Atalanta-Frosinone domenica 15 gennaio ore 12.30

Bologna-Cagliari domenica 15 gennaio ore 13

Inter-Milan domenica 15 gennaio ore 15

Torino-Sampdoria domenica 15 gennaio ore 16.30

Verona-Empoli lunedì 16 gennaio ore 14.30

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 15ª GIORNATA

Sampdoria-Inter venerdì 20 gennaio ore 14

Fiorentina-Napoli venerdì 20 gennaio ore 16

Sassuolo-Lecce sabato 21 gennaio ore 11

Udinese-Torino sabato 21 gennaio ore 11

Juventus-Frosinone sabato 21 gennaio ore 13

Cagliari-Roma sabato 21 gennaio ore 14.30

Empoli-Cesena domenica 22 gennaio ore 11

Bologna-Atalanta domenica 22 gennaio ore 13

Milan-Verona domenica 22 gennaio ore 15

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 16ª GIORNATA

Cesena-Inter domenica 29 gennaio ore 10.45

Atalanta-Lecce domenica 29 gennaio ore 11

Verona-Cagliari domenica 29 gennaio ore 13

Fiorentina-Sampdoria domenica 29 gennaio ore 14.30

Frosinone-Sassuolo domenica 29 gennaio ore 14.30

Torino-Bologna domenica 29 gennaio ore 16.30

Roma-Udinese lunedì 30 gennaio ore 12

Napoli-Empoli lunedì 30 gennaio ore 14

Milan-Juventus lunedì 30 gennaio ore 16

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 – 17ª GIORNATA

Juventus-Fiorentina venerdì 3 febbraio ore 16.30

Lecce-Verona sabato 4 febbraio ore 11

Cagliari-Frosinone sabato 4 febbraio ore 13

Inter-Napoli sabato 4 febbraio ore 13

Empoli-Torino sabato 4 febbraio ore 14.30

Udinese-Atalanta sabato 4 febbraio ore 14.30

Sassuolo-Milan sabato 4 febbraio ore 15

Sampdoria-Roma domenica 5 febbraio ore 11

Bologna-Cesena domenica 5 febbraio ore 15