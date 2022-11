Barzaghi: «Inter, 5 rinnovano tre no. Voci Onana-Barcellona. C’è sostituto!»

In attesa della ripartenza del campionato e anche dell’inizio del calciomercato, l’Inter lavora in anticipo per capire meglio la situazione rinnovi. Ne parla Barzaghi. Occhio a Onana e il Barcellona

RINNOVI E PORTIERI − Marco Barzaghi, dal suo canale YouTube, ha aggiornato sulla situazione mercato in casa nerazzurra: «La priorità su ogni cosa è il rinnovo di Skriniar, vero colpo di gennaio. Poi Dzeko, Darmian, Cordaz e D’Ambrosio. Non verrà rinnovato Gagliardini che non partirà a gennaio perché deciderà lui la squadra. De Vrij perché non chiede uno stipendio basso ma addirittura di più di quanto richiede attualmente. Non verrà rinnovato Handanovic, si dovrà cercare un vice Onana. Si è fatto il nome di Cragno che al momento non sta giocando a Monza. Si è anche diffusa la voce che Ter Stegen potrebbe andare al Bayern Monaco per sostituire Neuer e il Barcellona potrebbe fare un’offerta di una trentina di milioni per Onana. E l’Inter si fionderebbe su Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta!».