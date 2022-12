Argentina-Francia, Derby a rischio? Lautaro Martinez verso la panchina

Argentina-Francia è la finalissima del Mondiale. Lautaro Martinez è in combutta con Julian Alvarez per una maglia dal 1′. Ma l’attaccante dell’Inter è nettamente sfavorito. Derby rinviato

NIENTE DERBY DALL’INIZIO − Lautaro Martinez spera in una maglia dal primo minuto per Argentina-Francia ma le probabilità sono sempre più basse. Il CT Scaloni sembra ormai deciso a schierare in avanti Messi insieme a Julian Alvarez. Per il Toro, rappresentante dell’Inter nella finalissima del Mondiale – come da tradizione dal 1982 – guarderà dunque la sfida inizialmente dalla panchina. Con molta probabilità l’attaccante dell’Inter potrà aiutare i suoi nella ripresa. Il Derby, dunque, potrebbe essere rinviato a partire dalla seconda parte di partita. Dall’altro sia Theo Hernandez che Giroud dovrebbe scendere dal primo minuto.