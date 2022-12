FOTO – Hakimi, il bacio alla madre si trasforma in un murales a Barcellona

Hakimi segna il rigore della qualificazione ai quarti del Marocco, eliminando la Spagna del Mondiale. Prima la corsa verso la tribuna, poi il dolcissimo bacio alla madre. Il magico momento immortalato, ora diventa anche un murales.

MOMENTO MAGICO – Achraf Hakimi è stato un dei protagonisti di questo Mondiale 2022. Il suo rigore, trasformato con un cucchiaio nel gol della qualificazione ai quarti del Marocco, rimane tra gli episodi memorabili in Qatar. Non solo perché segna l’eliminazione della Spagna, ma anche per la speciale esultanza del centrocampista marocchino. Hakimi, infatti, festeggia con una mossa simpatica, poi corre verso gli spalti e bacia amorevolmente la madre. Una scena magica, ricca di dolcezza e orgoglio, che è entrata nel cuore di tutti gli spettatori. A tal punto da trasformarsi in un murales, come fa sapere il profilo Instagram di Sky Sport 24.

Il dipinto sul muro, che immortala l’emozionante scambio d’affetto tra madre e figlio, è comparso tra le strade di Barcellona.