VIDEO – Skriniar rivela: «Lui il calciatore slovacco che mi ha ispirato di più»

Milan Skriniar protagonista della nuova puntata di “Where are you from”, pubblicata dall’Inter sul proprio canale YouTube.

WHERE ARE YOU FROM? – Milan Skriniar ha parlato di diversi argomenti nel video pubblicato dall’Inter nel proprio canale YouTube. Riguardo il suo calciatore slovacco preferito ha dichiarato. «Marek Hamsik sicuramente che è sicuramente il più conosciuto. Diciamo che ha fatto una carriera straordinaria anche qua in Italia. Quindi sicuramente lui è uno che mi ha ispirato più di tutti».

Fonte: YouTube Inter