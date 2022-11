Argentina di Lautaro Martinez già in bilico, Scaloni cambia tanto e manda un segnale – CdS

L’Argentina di Lautaro Martinez e Lionel Messi è chiamata al riscatto dopo il passo falso nella gara d’esordio. Lionel Scaloni manda un segnale alla squadra cambiando diversi uomini in campo. Di seguito la probabile formazione secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport.

TANTI CAMBI – Nella partita d’esordio l’Argentina ha palesato dei limiti che hanno contributo, al netto dei meriti sauditi, alla clamorosa figuraccia. Uno dei reparti apparsi in maggiore difficoltà è stato quello difensivo. E proprio lì dovrebbero esserci un paio di novità. Sul banco degli imputati sono finiti Tagliafico e Romero che dunque potrebbero lasciare il posto a Lisandro Martinez e Acuna. Qualche cambio anche a centrocampo, a “discapito” dell’attacco: quello più a rischio è il “Papu” Gomez, che non ha ha brillato e ha regalato pochi sprazzi della sua grande classe. Il suo posto potrebbe essere preso da Enzo Fernandez. Lionel Messi e Angel Di Maria confermati in attacco a supporto dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Michele Marchetti