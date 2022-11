Olanda, squadra che vince non cambia: van Gaal con uno dell’Inter. La probabile formazione

Sfida al vertice in programma oggi tra Olanda ed Ecuador, l’una contro l’altra dopo le rispettrive vittorie per 2-0 contro Senegal e Qatar alla prima giornata del Mondiale. Louis van Gaal, secondo la probabile formazione del Corriere dello Sport, punterà ancora su un solo giocatore dell’Inter.

UNO SOLO – Olanda ed Ecuador oggi sono pronte a sfidarsi in una sfida che preannuncia emozione. Le due squadre, rispettivamente a quota 3 punti dopo le vittorie contro Senegal e Qatar, sanno l’importanza di questa partita. Una vittoria garantirebbe loro il virtuale accesso agli ottavi di finale. Louis van Gaal però non vuole distrazioni e difficilmente cambierà l’undici visto in campo contro il Senegal. In campo ci sarà ancora Denzel Dumfries.

Di seguito la probabile formazione dell’Olanda (3-4-1-2): Noppert, De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Depay, Bergwijn.

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Ercole