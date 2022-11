I probabili undici dell’Italia di Mancini per l’amichevole contro l’Austria – Sky

Tra poche ore l’ultima partita dell’anno per l’Italia. Ecco le probabili scelte di Mancini sugli undici da schierare nell’amichevole contro l’Austria. Di seguito gli ultimi aggiornamenti lanciati dall’inviato di Sky Sport 24, in collegamento da Vienna.

SPAZIO PER TUTTI – L’Italia è pronta a scendere in campo questa sera, nell’amichevole contro l’Austria. Gli azzurri, che si sono concessi un giro nel centro di Vienna, hanno svolto poco fa la riunione tecnica. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il sistema di gioco scelto da Roberto Mancini è il 3-4-3. Confermata, quindi, la difesa a tre con Gianluigi Donnarumma tra i pali, Federico Gatti, Giorgio Scalvini e Francesco Acerbi. A detta dell’inviato Marco Nosotti, a centrocampo potremmo vedere i due centrali Nicolò Barella e Marco Verratti, con Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra e Federico Dimarco (vedi focus) su quella sinistra. Nell’ultima prova d’attacco fatta dal CT azzurro hanno giocato insieme Matteo Politano, Giacomo Raspadori e Vincenzo Grifo. Sarà questo, quindi, il probabile tris della fase offensiva italiana. Nel corso della gara, però, potremmo vedere anche Matteo Pessina, Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. In Austria-Italia ci sarà spazio per vedere tutti, anche chi ha giocato meno nelle precedenti partite. I due club, infatti, hanno deciso, di comune accordo, di effettuare sei sostituzioni nel corso della partita.

Fonte: Sky Sport 24