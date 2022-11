VIDEO – Inter Women, il riscaldamento prima del match contro la Fiorentina

Quasi tutto pronto a Firenze per Fiorentina-Inter Women. Ecco il video, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale nerazzurro, delle ragazze di Guarino che scendono in campo per il riscaldamento.

RISCALDAMENTO – Tra pochi minuti il fischio d’inizio di Fiorentina-Inter Women (vedi formazioni). Come si evince dal video, pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del club nerazzurro, le ragazze di Rita Guarino sono scese in campo per il riscaldamento. Le interiste faranno di tutto per portare a casa lo scontro diretto di Firenze. Una partita importante per recuperare una posizione in classifica e per chiudere il girone d’andata di Serie A Femminile nel migliore dei modi.