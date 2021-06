Lukaku in gol in Finlandia-Belgio! Sullo 0-0 annullato, ora buono

Finlandia-Belgio è sullo 0-2 e non poteva che esserci Lukaku fra i marcatori. A San Pietroburgo l’attaccante dell’Inter segna il suo terzo gol in questi Europei.

IL GOL – Romelu Lukaku aveva segnato al 65’ di Finlandia-Belgio, ma il VAR gliel’aveva annullato. L’attaccante dell’Inter, servito sul filo del fuorigioco da Eden Hazard, aveva controllato il pallone in area per battere col sinistro Lukas Hradecky. Tutto inutile: era avanti col piede. Dopo l’autogol del portiere della Finlandia al 74’, però, il centravanti nerazzurro si è rifatto. All’82’ ha ricevuto palla di nuovo in area, stavolta spalle alla porta, si è girato e col destro ha segnato. È il terzo gol di Lukaku a questi Europei, ed è capocannoniere in coabitazione.