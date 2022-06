Lituania-Turchia, le formazioni ufficiali: Calhanoglu a caccia del 2 su 2

Lituania-Turchia si gioca allo Stadio LFF di Vilnius alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Hakan Calhanoglu sarà regolarmente in campo, a caccia della seconda vittoria su due dopo il trionfo per 4-0 contro le Isole Far Oer

FORMAZIONI – Hakan Calhanoglu sarà regolarmente a centrocampo dal primo minuto in Lituania-Turchia di questa sera. Il giocatore dell’Inter, insieme ai suoi compagni, andrà a caccia del secondo successo su due in questa Nations League, dopo la vittoria all’esordio.

LITUANIA-TURCHIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Sirvys, Satkus, Klimavicius, Mikoliunas; Armanavicius, Megelattis; Novikovas, Golubickas, Dolznikov; Laukzemis.

A disposizione: Bartkus, Plukas, Girdvainis, Utkus, Cernych, Slivka, Klimavicius, Kruzikas, Barauskas, Petkevicius, Matulevicius.

Commissario tecnico: V. Ivanauskas.

Turchia (4-4-1-1): Alemdar; Kadioglu, Ayhan, Kabak, Muldur; Sinik, Calhanoglu, Ozcan, Under; Dervisoglu; Dursun.

A disposizione: Bayindir, Cakir, Celik, Demiral, Soyuncu, Kokcu, Akturkoglu, Tokoz, Elmali, Akgun, Ozkacar, Cukur.

Commissario tecnico: S. Kuntz.