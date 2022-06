VIDEO – Skriniar tranquillizza l’Inter. E Inzaghi aspetta le mosse di mercato

Skriniar infortunato in nazionale è la notizia negativa che caratterizza le ultime ore in casa Inter. In attesa del bollettino medico ufficiale, la situazione sembra più gestibile. E Inzaghi può tornare a pensare al mercato, che non si preannuncia facile. Di seguito il video dell’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato a Milano presso la sede nerazzurra per Sky Sport

INFORTUNIO E MERCATO – L’infortunio di Milan Skriniar ha allarmato l’ambiente nerazzurro ma il peggio sembra rientrato, come confermato anche da Beppe Marotta (vedi dichiarazioni). Nel frattempo Simone Inzaghi è curioso di capire come verrà gestita la sessione estiva di calciomercato da parte dell’Inter, che almeno un sacrificio dovrà farlo. Sacrificio di mercato che, a quanto pare, non riguarderà lo stesso Skriniar ma forse qualche suo compagno di reparto…

