Lituania-Italia, Sensi in panchina. Solo un interista sicuro di esserci – Sky

Lituania-Italia è la sfida in programma domani, valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Secondo quanto rivelato da Nosotti – ospite negli studi di “Sky Sport 24” – solo un giocatore dell’Inter è sicuro di giocare dal 1′

CERTEZZA – Lituania-Italia è la sfida che andrà in scena domani sera, valida per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Nicolò Barella e Stefano Sensi dovrebbero partire dalla panchina dopo essere scesi in campo dal 1′ nella vittoria con la Bulgaria. Alessandro Bastoni invece sarà sicuramente titolare: «Al posto di Sensi dovrebbe esserci Manuel Locatelli. Non credo che giochi Barella perché potremmo vedere Matteo Pessina o Lorenzo Pellegrini. So che giocherà Bastoni per certo», così Marco Nosotti a “Sky Sport 24”.