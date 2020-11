Lautaro Martinez, nessuno sconto: le formazioni di Argentina-Paraguay

Lautaro Martinez Argentina

Lautaro Martinez era in dubbio per Argentina-Paraguay, ma si era capito che Scaloni non avrebbe rinunciato all’attaccante dell’Inter. Il Toro, nonostante non sia al meglio, figura comunque fra i titolari per la partita che si giocherà alla Bombonera all’1 ora italiana. È valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

ARGENTINA-PARAGUAY – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (3-4-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Otamendi; De Paul, Paredes, Palacios, Gonzalez; Messi, Lautaro Martinez, Ocampos. In panchina: Andrada, E. Martinez, N. Pérez, Kannemann, Medina, A. Gomez, Correa, Rodriguez, Dominguez, Lo Celso, Di Maria, Alario. Commissario tecnico: Lionel Scaloni

Paraguay (4-3-3): Silva; Rojas, Balbuena, G. Gomez, Alonso; Villasanti, Lucena, Giménez; A. Romero, Lezcano, Almiron. In panchina: Aguilar, M. Martinez, Aldrete, Escobar, Sanchez, Morel, R. Rojas, M. Rojas, O. Romero, Bobabilla, Sanabria, H. Pérez. Commissario tecnico: Eduardo Berizzo