Svanberg: “Andare all’Inter? Concentrato sul Bologna. Per ora”

Svanberg è stato accostato di recente all’Inter, come possibilità per il centrocampo. Il giocatore del Bologna, ora in ritiro con la Svezia in vista delle ultime due partite di UEFA Nations League, ne ha parlato al quotidiano Expressen.

AL MOMENTO NIENTE – Mattias Svanberg del Bologna non pensa a cambiare squadra, ma anche perché il mercato è chiuso: «Le voci sull’Inter? Per ora la mia attenzione è concentrata soltanto sul Bologna. Mi sto ambientando sempre di più e ho anche giocato molto da titolare ultimamente, quindi è su questo che mi concentro. La nazionale? Se riesco a giocare con continuità nella mia squadra di club penso di avere buone possibilità per gli Europei».

Fonte: Expressen.se – Johan Dolck Wall