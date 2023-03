Lautaro Martinez festeggia (ancora) il Mondiale: «Per tutta la vita!»

Prosegue la festa dell’Argentina dopo la vittoria del Mondiale lo scorso dicembre, in Qatar. Non fa eccezione Lautaro Martinez, che ribadisce ancora una volta tutte le sue emozioni per la vittoria del prestigioso trofeo.

PER TUTTA LA VITA – Si gode la festa l’Argentina, che dopo l’amichevole contro Panama è stata protagonista di un evento di squadra per proseguire nei festeggiamenti per la vittoria del terzo Mondiale. Non fa eccezione Lautaro Martinez, che ha affidato al suo account Instagram ufficiale le sue sensazioni: “Per tutta la vita. È arrivata anche la terza!”

Questo il post su Instagram del numero 10 nerazzurro.