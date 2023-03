Samaden, dopo l’addio all’Inter arriva la nuova squadra – SI

Dopo l’addio all’Inter, arriva la nuova squadra per il Direttore del Settore Giovanile Roberto Samaden. Secondo quanto riporta SportItalia, infatti, il dirigente è a un passo dall’Atalanta.

CAMBIO SOCIETÀ – Dopo 33 anni di Inter, il futuro di Roberto Samaden è pronto a cambiare. Ma resterà sempre in Italia. Secondo le ultime notizie, infatti, il dirigente sta per chiudere il suo accordo con l’Atalanta. Pronto per iniziare la sua nuova avventura.