Inter, parte l’operazione recupero: quattro (+1) nel mirino

Domani si apre la settimana che per l’Inter porta alla gara contro la Fiorentina e a un mese intenso pieno di impegni importantissimi. Per Simone Inzaghi parte l’operazione per recuperare quattro giocatori acciaccati in vista di sabato. Più Milan Skriniar, per la partita col Benfica.

RECUPERO INFORTUNATI – C’è l’infermeria da svuotare in casa Inter, tra acciaccati e infortunati. Un’operazione su cui Simone Inzaghi dovrà concentrarsi a partire da domani, con la settimana che porta alla ripresa del campionato. I quattro giocatori da recuperare per la gara di sabato contro la Fiorentina sono Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Robin Gosens e Nicolò Barella, quest’ultimo rientrato dopo il pestone subito contro l’Inghilterra. Tutti e quattro dovrebbero esserci per Inter-Fiorentina, anche se restano da valutare i rischi in vista anche dei nove impegni ravvicinati di aprile.

TEMPI LUNGHI – Diversa la situazione, invece, di Milan Skriniar. Lo slovacco è alle prese con un brutto problema alla schiena, che non dovrebbe permettergli di esserci per Inter-Fiorentina. L’obiettivo è quello di riuscire a recuperarlo al meglio per il doppio confronto con il Benfica, dove servirà la sua esperienza e la sua miglior prestazione in campo. Ma anche un’alternativa in più a Matteo Darmian, già spesso chiamato agli straordinari sia sulla fascia destra che come terzo di difesa. Un mese in cui l’Inter si gioca tutto. È partita l’operazione recupero.