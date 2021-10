Lautaro Martinez, fastidio muscolare: salta Paraguay-Argentina? C’è Correa

Lautaro Martinez fa allarmare l’Inter a poche ore da Paraguay-Argentina. Come riportato in Argentina sulle frequenze di Radio La Red AM 910, il numero 10 nerazzurro potrebbe saltare precauzionalmente la partita in programma. Già allertato Correa

PROBLEMI PER EL TORO – Non arrivano buone notizie dal Sud America a poche ore dall’inizio di Paraguay-Argentina. L’interista Lautaro Martínez ha accusato un fastidio muscolare e probabilmente non giocherà la partita in programma nella notte italiana. E il sostituito, secondo quanto appreso dal giornalista Gustavo Yarroch, sarebbe proprio il compagno di squadra Joaquin Correa, candidato per giocare dal 1′. Una notizia che di certo non può far felice l’Inter, che dovrà subito informarsi sulle condizioni di Lautaro Martinez. Si tratterà solo affaticamento? Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.