Inter, difesa senza riposo. Occasione in arrivo per le seconde linee?

L’Inter, a tratti, è apparsa stanca negli ultimi match. In particolare, la difesa, non ha avuto minuti di riposo: nessun turnover e calciatori che sono arrivati in debito d’ossigeno nelle ultime partite. Presto spazio per le seconde linee?

DIFESA – L’Inter ha appena passato indenne, o quasi, il primo tour de force della stagione. Sette partite in poco meno di venti giorni, in cui in nerazzurri di Inzaghi hanno dato tutto sul terreno di gioco. Se il tecnico nerazzurro, in certi reparti e per certi ruoli (attacco ed esterni di difesa, ndr) ha fatto spesso ruotare gli uomini, non è avvenuta la stessa cosa per il pacchetto arretrato. Se si esclude il match saltato da Bastoni per infortunio (Sampdoria-Inter, ndr), infatti, il pacchetto arretrato titolare formato da Skriniar, de Vrij e lo stesso Bastoni, ha praticamente sempre giocato. E la stanchezza, specialmente nell’ultimo match contro il Sassuolo, si è fatta sentire.

APPANNAMENTO – Tolto Skriniar, che ha mantenuto un livello costante ed altissimo per tutto l’inizio di stagione, i suoi compagni di reparto, de Vrij e Bastoni, sono sembrati un po’ provati fisicamente, specialmente nelle ultime uscite. Molti errori di distrazione e sufficienza ed una condizione mentale e fisica che non è apparsa ottimale. Ecco quindi che Inzaghi, al rientro dalla sosta, potrebbe decidere di concedere più spazio alle “seconde linee”: D’Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, infatti, potrebbero trovare più spazio e permettere ai titolari di rifiatare e gestire meglio le energie. Difficile prevedere un turnover massiccio per Lazio-Inter e la sfida di San Siro contro la Juventus. Ma i match contro Empoli e Udinese, in programma a fine ottobre, potrebbero essere “utili” per far rifiatare qualche titolare, pur non sottovalutando l’impegno.