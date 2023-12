Italia-Svizzera Femminile 3-0, Cambiaghi importante. Obiettivo raggiunto!

L’Italia Femminile vince 3-0 la partita in casa contro la Svizzera, valida per la Nations League Femminile, e raggiunge l’obiettivo secondo posto grazie soprattutto alla vittoria in rimonta della Spagna contro la Svezia, ferma a pari punti con le azzurre.

VITTORIA NON BASTA – L’Italia Femminile batte 3-0 la Svizzera in Nations League. Una vittoria che vale doppio alla luce del risultato dell’altra sfida importante, quella tra Spagna e Svezia, vinta in rimonta dalle padrone di casa 5-3. L’obiettivo era quello sì di vincere contro la Svizzera, pur facendo più punti della Svezia ferma a pari punti (7) con le azzurre nel Gruppo 4. Questo è quello che successo, grazie alla vittoria in rimonta della Spagna Femminile (sotto inizialmente 2-3). Per le italiane, decidono la partita la reti di Giugliano nel primo tempo e di Salvai nel secondo. In campo, ancora una volta, l’attaccante dell’Inter Women, Michela Cambiaghi (sostituita poi al 66′ al posto di Piemonte), decisiva anche in questa partita con l’assist del secondo gol azzurro. Solo panchina, invece, per l’attaccante nerazzurra Agnese Bonfantini.