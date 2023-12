Plastino: «Inter, Sanchez-Arnautovic non sprovveduti! Non capisco…»

L’Inter anche con le seconde linee ha dimostrato di poter dire la sua, come successo nel secondo tempo contro il Benfica a Lisbona. Eppure ancora molti tifosi interisti sono scettici, in particolare per quanto riguarda le riserve in attacco: Michele Plastino non si spiega questa avversità. Di seguito il suo intervento a Microfono Aperto su Radio Sportiva

COMPETIZIONE PERICOLOSA – L’Inter di Simone Inzaghi, secondo Michele Plastino, è ben coperta anche nelle seconde linee e anche in quel reparto che destava maggiori perplessità, ovvero l’attacco: «Quello che ormai non riesco a capire al 100% è il motivo per il quale, da parte di molti tifosi dell’Inter, ci sia questa avversione sulle seconde linee d’attacco. Non mi sembrano proprio degli sprovveduti. Se devi rinforzare l’attacco devi prendere giocatori di quel calibro, che non sono campionissimi del mondo ma nemmeno scarsi, e che hanno piacere a stare nell’Inter pur sapendo che non saranno titolari. La competizione non è sempre positiva, scombinare non conviene quando hai una squadra che funziona. Mentre se vai a operare dove ci sono degli infortunati non crea sconquassi perché è una necessità».