Italia, Mancini fa riposare Acerbi: dentro Bastoni! Altri due dell’Inter dal 1′

L’Italia stasera sfida l’Ungheria in Nations League con la possibilità di poter approdare alle Final Four. Mancini sembra orientato a confermare il modulo, vale a dire il 3-5-2 mentre in difesa cambia un uomo. Tre dell’Inter probabilmente in campo dal 1′ secondo le ultime di Sky Sport

TRIPLETTA INTER – L’Italia di Roberto Mancini si appresta a sfidare l’Ungheria nella sesta giornata della fase a gironi di Nations League con vista Final Four. Il Commissario Tecnico Azzurro sembra orientato a confermare il 3-5-2 con un cambio in difesa: fuori Acerbi e dentro Bastoni insieme a Toloi e Bonucci davanti a Donnarumma. A centrocampo, sostiene Sky Sport, Barella fino a quando avrà fiato sarà sempre titolare e insieme a lui Jorginho e Pobega mentre sugli esterni agiranno Di Lorenzo da una parte e dall’altra uno tra Dimarco ed Emerson. In attacco, con Immobile ancora out, conferma per Raspadori con Gnonto favorito su Scamacca.