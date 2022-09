Inter-Roma, Pellegrini dal 1′! Attesa per Dybala: ecco le sensazioni – Sky

Inter-Roma è la sfida in programma sabato 1 ottobre a San Siro alle ore 18.00, valevole per l’ottava giornata di Serie A. Mentre Inzaghi perde Brozovic (QUI le ultime), Mourinho sorride perché riavrà sicuramente Pellegrini. Per Dybala bisogna attendere: di seguito le ultime di Paolo Assogna, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

UN RECUPERO SICURO – Inter-Roma è il big match dell’ottava giornata di Serie A, in programma sabato 1 ottobre a San Siro alle ore 18.00. José Mourinho riavrà Lorenzo Pellegrini dal 1′ mentre per quanto riguarda Paulo Dybala bisogna attendere un po’: «Pellegrini ci sarà contro l’Inter, questo si può garantire: ha superato il problema accusato con l’Atalanta. Deve accadere qualcosa di grave per non far giocare Pellegrini contro l’Inter. Dybala si è allenato con il gruppo in Nazionale, domani giocherà con la Giamaica e questo testimonia che anche lui è sulla via del ritorno. Da ciò che arriva dal ritiro dell’Argentina non dovrebbe essere titolare ma potrebbe comunque dare il suo contributo a gara in corso. Domani sera sapremo se Dybala sarà in grado di giocare contro l’Inter».