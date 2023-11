Italia-Macedonia del Nord 5-2, Barella e Darmian super. Pagelle – CdS

L’Italia ha vinto per 5-2 contro la Macedonia del Nord e si è assicurata la possibilità di giocarsi gli Europei con l’Ucraina. Due tra i migliori sono Nicolò Barella e Matteo Darmian per il Corriere dello Sport.

PAGELLE – Luciano Spalletti si porta a casa un ottimo 6.5, doveva essere vittoria e lo è stata. Stesso voto per tanti altri, tra cui Stephan El Shaarawy autore dell’ultimo gol azzurro e Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter è stato meno propositivo del solito, alla fine però ha messo la ciliegina sulla torta con l’assist. Italia–Macedonia del Nord è finita per 5-2, tra i marcatori ci è finito incredibilmente anche Matteo Darmian. 7 per lui in pagella, mezzo voto in più per Nicolò Barella che dà spettacolo, è ispirato e fornisce due passaggi vincenti per Federico Chiesa e Giacomo Raspadori. Francesco Acerbi chiude con un tranquillo 6: attento nei momenti giusti, sfortunato sulla deviazione del gol avversario.

fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna