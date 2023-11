Inter, rotazioni accorciate in difesa! L’idea di Inzaghi – TS

L’Inter ha perso per infortunio Pavard e Bastoni (qui le ultime). Inzaghi dovrà giocare le prossime settimane senza due titolari della difesa: l’idea sulle nuove rotazioni

ASSENZE – L’Inter per le prossime partite dovrà fare a meno di due titolari in difesa: Pavard e Bastoni. Inzaghi rischia di giocare la trasferta con la Juventus, ma non solo, con le rotazioni accorciate in difesa. Toccherà ad Acerbi sostituire Bastoni nel ruolo di braccetto di sinistra, con de Vrij in mezzo e Darmian come braccetto di destra. Fra le opzioni a disposizione di Inzaghi anche Bisseck o quella dell’arretramento di uno fra Carlos Augusto e Dimarco nella linea dei difensori.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini