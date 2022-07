Europei femminili, Francia-Italia: due dell’Inter in panchina. Le formazioni ufficiali

L’Italia Femminile è pronta al debutto contro la Francia agli Europei, in campo oggi al New York Stadium di Rotherham alle 21. Gara valida per il Girone D.

FORMAZIONI UFFICIALI – L’Italia femminile, come già noto, dovrà fare a meno di Cernoia, sostituita da Aurora Galli nel trio di centrocampo completato da Giugliano e Caruso. In attacco confermato il trio con Bergamaschi, Girelli e Bonansea. Anche la Francia si schiera con lo stesso modulo delle azzurre: 4-3-3. Inizialmente in panchina le due interiste Francesca Durante e Flaminia Simonetti.

FRANCIA-ITALIA FEMMINILE, FORMAZIONI UFFICIALI

Francia (4-3-3): Peyraud-Magnin; Périsset, Karchaoui, Renard, Tounkara; Geyoro, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino.

A disposizione: Chivas, Lerond, Palis, Torrent, Mateo, Malard, Bacha, Dali, Baltimore, Sarr, Mbock Bathy, Cissoko.

CT: Diacre

Italia (4-3-3): Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Galli; Bergamaschi, Girelli, Bonansea.

A disposizione: Schroffenegger, Durante, Simonetti, Rosucci, Bonfantini, Sabatino, Filangeri, Di Guglielmo, Giacinti, Piemonte, Lenzini.

CT: Bertolini