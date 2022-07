Pinamonti, accelerata da parte del Monza! Domani giorno importante – SI

Pinamonti lascerà l’Inter e al momento è conteso tra Atalanta e Monza, ma proprio i brianzoli nelle ultime ore hanno intensificato i contatti per arrivare al giocatore.

ACCELERATA – Andrea Pinamonti presto conoscerà il suo futuro. In uscita dall’Inter, il giocatore piace ad Atalanta e Monza. Secondo quanto riportato da Sportitalia, giovedì i brianzoli hanno intensificato i contatti per arrivare al centravanti. Se l’Atalanta non dovesse rilanciare, la svolta potrebbe arrivare gi domani con un possibile incontro tra la dirigenza dell’Inter e Adriano Galliani.