Croazia-Galles, Dalic punta tutto sui titolarissimi: dentro Brozovic

Alle 20:45 Croazia e Galles scenderanno in campo per la prima sfida valida per le qualificazioni a Euro2024. Il Commissario Tecnico dei padroni di casa punta tutto sui titolarissimi, dentro anche Marcelo Brozovic.

TITOLARE – All’Inter dopo il Mondiale il suo impiego è stato alternato con quello di Henrikh Mkhitaryan, ma con la Croazia Marcelo Brozovic non ha mai perso la maglia da titolare. Zlatko Dalić lo ha schierato anche questa sera davanti la difesa, per la sfida tra Croazia e Galles, prima gara delle qualificazioni a Euro 2024.

CROAZIA, LA FORMAZIONE UFFICIALE

Croazia (4-3-3): Juranovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

Allenatore: Zlatko Dalić