Lukaku, la tripletta contro la Svezia buon test per il finale di stagione con l’Inter

Romelu Lukaku ha realizzato una bella tripletta contro lo Svezia. Questo tris potrebbe servire al belga per il finale di stagione in nerazzurro

MOTORI CALDI – Romelu Lukaku è tornato in Nazionale con il botto. La prima partita del nuovo corso di Domenico Tedesco – uomo a chiamato a sostituire Roberto Martinez – è stata sicuramente segnata dalla tripletta del numero 90 nerazzurro. Il tris di Big Rom con la sua nazionale è indicativo di come il giocatore stia bene fisicamente. Una buona notizia per Tedesco – che potrà ripartire da lui per il nuovo corso del Belgio – ma soprattutto per l’Inter, attesa da tre mesi di fuoco fino alla fine della stagione.

RUSH FINALE – Simone Inzaghi e tutta l’Inter hanno bisogno di Lukaku per questo finale di stagione. Oltre all’obiettivo della zona Champions League in Serie A, i nerazzurri dovranno giocare i quarti di finale di Champions contro il Benfica e le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Tre competizioni ancora da affrontare e da provare ad onorare – Serie A e Champions – e vincere – Coppa Italia – . E dato che al momento l’attacco dell’Inter, al momento, si appoggia sulle sole spalle di Lautaro Martinez, l’apporto di Lukaku potrebbe rivelarsi fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati.