De Vrij, previsto ritorno in Italia. Il motivo dell’accordo con Koeman

Arrivano buone notizie per la famiglia di Stefan de Vrij, che si sta per allargare. È imminente la nascita di un figlio, perciò in accordo con il Ct dell’Olanda Ronald Koeman il difensore dell’Inter è tornato in Italia.

BUONE NOTIZIE – L’esperienza di Stefan de Vrij è durata poco con l’Olanda. Questa volta non c’entrano le sue prestazioni, anche perché nella sconfitta dei suoi compagni con la Francia per 4-0 non ha giocato un minuto. Il difensore dell’Inter secondo quanto riportato dal sito ufficiale della nazionale, in accordo con il Ct Ronald Koeman, è tornato in Italia per assistere alla nascita del suo futuro figlio. La famiglia di de Vrij si sta per allargare, il calcio finisce in secondo piano in tali situazioni.