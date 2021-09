Correa e Lautaro Martinez i primi dell’Inter a tornare dal Sud America: gli orari

L’Inter stanotte avrà quattro giocatori impegnati con le partite sudamericane (vedi articolo). Correa e Lautaro Martinez, secondo Sportitalia, saranno i primi di ritorno.

I RIENTRI – Con Sampdoria-Inter alle porte bisogna capire quando torneranno i quattro sudamericani in campo stanotte. Secondo Sportitalia i primi saranno Joaquin Correa e Lautaro Martinez, domani alle 15. Questo nonostante siano gli ultimi a scendere in campo, stanotte all’1.30 in Argentina-Bolivia. Tre ore dopo, alle 18, previsto il rientro di Arturo Vidal, impegnato a Barranquilla in Colombia-Cile. Per Matias Vecino, che pure sarà il primo in ordine cronologico a finire (l’Uruguay gioca fra poco meno di due ore), appuntamento solo sabato alle 14. E per lui Sampdoria-Inter appare un miraggio visto che non potrà nemmeno allenarsi in gruppo.